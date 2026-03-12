  1. Ekonomim
  4. AKOM’dan İstanbul için soğuk hava alarmı: Saat verildi

Türkiye, bahar sıcaklarından ani bir serinleme dönemine geçmeye hazırlanırken AKOM'un son raporuna göre İstanbul'da da sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Peki AKOM'un haftalık hava tahmin raporuna göre önümüzdeki günlerde İstanbul'da hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı güncel rapora göre Türkiye, bahar sıcaklarından ani bir serinleme dönemine geçmeye hazırlanıyor. 12–16 Mart 2026 tarihleri arasını kapsayan tahminlerde, güneşli ve ılık günlerin ardından ülkeye yağışlı ve soğuk hava dalgasının geleceği öngörülüyor.

Doğu ve iç bölgelerde kar yağışı uyarısı yapılırken, batı illerinde yoğun sis ve pus nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşanabileceği belirtiliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), önümüzdeki hafta şehrin hava durumuna ilişkin tahminlerini açıkladı.

Yapılan değerlendirmeye göre, İstanbul’da hafta boyunca yağış görülmeyecek. Güneşli havanın etkili olacağı, zaman zaman ise parçalı bulutlu gökyüzünün hakim olacağı öngörülüyor.

