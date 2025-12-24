AKOM’dan İstanbul için soğuk ve kar uyarısı: Yeni yılda kar bekleniyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) kar yağışı için tarih verdi. Meteoroloji 35 il için kar uyarısı yaparken; AKOM, İstanbul’da sıcaklıkların hafta sonu 5 derecenin altına düşeceğini bildirdi. Peki yeni yılda İstanbul'a kar yağacak mı? İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile AKOM, yurt genelinde etkili olacak yeni hava sistemine ilişkin son tahminlerini açıkladı.
Paylaşılan rapora göre, batıdan doğuya pek çok bölgede sağanak yağış beklenirken, hafta sonu itibarıyla sıcaklıkların hızla düşmesiyle İstanbul’un da aralarında bulunduğu 35 ilde kar yağışı görülecek.
Tahminlere göre Türkiye genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak, geniş alanlarda yağışlı hava etkisini gösterecek.
Meteoroloji’nin verilerine göre Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Manisa, Yozgat, Sivas, Tokat, Sinop ve Artvin çevrelerinde yağış öngörülüyor. Ayrıca Denizli’nin batısı, Konya’nın kuzey ve batı kesimleri ile sabah saatlerinden itibaren Zonguldak ve Bartın çevrelerinde de yağış bekleniyor.