AKOM’dan İstanbul için soğuk ve kar uyarısı: Yeni yılda kar bekleniyor

Meteoroloji’nin verilerine göre Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Manisa, Yozgat, Sivas, Tokat, Sinop ve Artvin çevrelerinde yağış öngörülüyor. Ayrıca Denizli’nin batısı, Konya’nın kuzey ve batı kesimleri ile sabah saatlerinden itibaren Zonguldak ve Bartın çevrelerinde de yağış bekleniyor.