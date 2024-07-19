AKOM’dan İstanbul için tehlikeli sıcaklık uyarısı: Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat!

AKOM verilerine göre, Pazartesi gününe kadar Marmara bölgesinde etkili olması beklenen sıcak hava dalgası nedeni İle sıcaklıkların 34-37 derece aralığında seyredeceği öngörülürken, yüksek nem oranları yüzde 50-95 ile birlikte bu değerler ölçülenden 5-10 derece daha yüksek hissedilebileceği belirtildi.