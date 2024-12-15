AKOM'dan İstanbul için uyarı! Metrekarede 10-15 kilogram yağışa hazır olun

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların, Marmara’nın güney ve doğusu, Ege kıyıları, Manisa, Kütahya çevreleri ile Düzce'nin batı kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek, ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, kar yağışı olan dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi ile buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.