AKOM'dan İstanbul için uyarı! Metrekarede 10-15 kilogram yağışa hazır olun
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yarın sabah saatlerinden itibaren kentte sağanak ve yağış geçişlerinin beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz ile Ankara, Eskişehir, Çankırı, Artvin ve Ardahan çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Marmara’nın güney ve doğusu, Ege kıyıları, Manisa, Kütahya çevreleri ile Düzce'nin batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Artvin ve Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:
Yağışların, Marmara’nın güney ve doğusu, Ege kıyıları, Manisa, Kütahya çevreleri ile Düzce'nin batı kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek, ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, kar yağışı olan dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi ile buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.