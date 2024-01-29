AKOM’dan İstanbul için yeni uyarı: Saat verildi, kar yağışıyla birlikte görülecek! Meteoroloji ve AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı etkisini gösteriyor. AKOM, İstanbul için yeni uyarıda bulundu. Megakente kar yağışı için saat verilirken İBB ekipleri teyakkuza geçti. Karla yağışı kısa süreli kuvvetlenerek gök gürültüsü ve şimşek hadiseleri ile birlikte ani kar sağanakları şeklinde de görülebilecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından, dün kentte aralıklarla etkili olan kar yağışı, bugün bazı ilçelerde yeniden başladı. Avrupa Yakası'nda Büyükçekmece ve Avcılar'da başlayan yağış aralıklarla devam ediyor. 1 | 6

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM'dan İstanbul için yeni uyarı geldi. AKOM’un meteorolojik değerlendirmesine göre dün akşam saatlerinden itibaren görülen yerel kar yağışlarının, bugün de devam etmesi bekleniyor. 2 | 6

İstanbul için kar teyakkuzu



İBB, 11.812 personel ve 3.062 araç- iş makinesi ile yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirini aldı. 24 saat esasına göre çalışacak ekipleri, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı teyakkuzda bekliyor. 3 | 6