AKOM, İstanbul için tarih verdi! Çamurlu sağanak yağış ve toz geliyor
AKOM, Balkanlar üzerinden gelen serin havanın etkisiyle İstanbul’da sıcaklıkların düşeceğini ve kuvvetli sağanak yağışların beklendiğini duyurdu.
İBB Afet İşleri Daire Başkanlığı (AKOM) tarafından, İstanbul için Balkanlar üzerinden gelen serin havanın etkili olacağı açıklandı
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Öte yandan AKOM Çarşamba gününe kadar aralıklarla sağanak ve gök gürültülü geçişlerin olacağı şeklinde uyarılarda bulundu.
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Bunun yanısıra Afrika kökenli tozların da etkili olmasından dolayı, yağışların çamurlu olabileceği açıklandı
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