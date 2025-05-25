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  4. AKOM, İstanbul için tarih verdi! Çamurlu sağanak yağış ve toz geliyor

AKOM, İstanbul için tarih verdi! Çamurlu sağanak yağış ve toz geliyor

AKOM, Balkanlar üzerinden gelen serin havanın etkisiyle İstanbul’da sıcaklıkların düşeceğini ve kuvvetli sağanak yağışların beklendiğini duyurdu.

AKOM, İstanbul için tarih verdi! Çamurlu sağanak yağış ve toz geliyor - Sayfa 1

İBB Afet İşleri Daire Başkanlığı (AKOM) tarafından, İstanbul için Balkanlar üzerinden gelen serin havanın etkili olacağı açıklandı

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AKOM, İstanbul için tarih verdi! Çamurlu sağanak yağış ve toz geliyor - Sayfa 2

Öte yandan  AKOM Çarşamba gününe kadar aralıklarla sağanak ve gök gürültülü geçişlerin olacağı şeklinde uyarılarda bulundu.

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AKOM, İstanbul için tarih verdi! Çamurlu sağanak yağış ve toz geliyor - Sayfa 3

Bunun yanısıra Afrika kökenli tozların da etkili olmasından dolayı, yağışların çamurlu olabileceği açıklandı

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AKOM, İstanbul için tarih verdi! Çamurlu sağanak yağış ve toz geliyor - Sayfa 4

AKOM tarafından yağışların, Pazartesi sabah erken saatlerden itibaren; İstanbul'un Silivri, Çatalca gibi batı bölgelerinden başlayarak, öğle saatlerine kadar il genelinde yer yer kuvvetli sağanak yağış şeklinde yağacağı aktarıldı.

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