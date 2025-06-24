AKOM'dan İstanbullulara "tehlikeli sıcaklık" uyarısı: Tarih verildi
İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul’da etkili olması beklenen sıcak hava dalgasına karşı vatandaşları uyardı.
İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul için sıcak hava uyarısı yaptı.
Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının 34 ila 37 dereceye kadar çıkması bekleniyor. AKOM, artan sıcaklıklarla birlikte güneş çarpması riskine ve orman yangını tehlikesine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.
AKOM, İstanbulluları tehlikeli sıcaklıklara karşı uyardı. Hazırlanan meteorolojik rapora göre, yurdun güney ve doğu bölgelerinde etkili olan Basra kökenli sıcak hava dalgasının, çarşamba (yarın) gününden itibaren başta İstanbul olmak üzere yurdun büyük bölümünde etkili olması bekleniyor.