AKOM'dan İstanbullulara "tehlikeli sıcaklık" uyarısı: Tarih verildi

AKOM, İstanbulluları tehlikeli sıcaklıklara karşı uyardı. Hazırlanan meteorolojik rapora göre, yurdun güney ve doğu bölgelerinde etkili olan Basra kökenli sıcak hava dalgasının, çarşamba (yarın) gününden itibaren başta İstanbul olmak üzere yurdun büyük bölümünde etkili olması bekleniyor.