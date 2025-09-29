AKOM'dan kritik uyarı! İstanbul’a Balkanlar’dan soğuk dalga: Sağanak ve fırtına kapıda
İstanbul, Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisine girecek. AKOM’un son uyarısına göre, hafta boyunca kentte gri ve yağışlı hava hakim olacak, sıcaklıklar ise düşüş gösterecek.
AKOM ve Meteoroloji, İstanbul için ardı ardına uyarılarda bulundu. AKOM’un son açıklamasına göre, kent Balkanlar’dan gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek.
1 | 6
Hafta boyunca sürecek yağışlarla birlikte sıcaklıklar 14 dereceye kadar gerileyerek soğuk hava etkisini sürdürecek.
3 | 6