AKOM'dan kritik uyarı! İstanbul’a Balkanlar’dan soğuk dalga: Sağanak ve fırtına kapıda

İstanbul, Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisine girecek. AKOM’un son uyarısına göre, hafta boyunca kentte gri ve yağışlı hava hakim olacak, sıcaklıklar ise düşüş gösterecek.

AKOM ve Meteoroloji, İstanbul için ardı ardına uyarılarda bulundu. AKOM’un son açıklamasına göre, kent Balkanlar’dan gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek.

Hava sıcaklıkları düşerken, İstanbul genelinde yağışlı ve kapalı bir hava hakim olacak.

Hafta boyunca sürecek yağışlarla birlikte sıcaklıklar 14 dereceye kadar gerileyerek soğuk hava etkisini sürdürecek.

AKOM’un açıklamasında, “İstanbul başta olmak üzere ülkemizin kuzey kesimlerinde Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava, hafta ortasına kadar (Perşembe) etkili olacak.

