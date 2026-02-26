  1. Ekonomim
  4. İstanbul'da Sibirya soğuğu alarmı! AKOM’dan kritik uyarı: Sıcaklık dibi görecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) son hava durumu tahmin raporunu paylaştı.

Türkiye, yeni bir soğuk ve yağışlı hava dalgasının etkisine giriyor. AKOM ve Meteoroloji’nin yayımladığı son hava tahmin raporlarına göre, ülke genelinde sıcaklıkların belirgin biçimde düşmesi bekleniyor.

İstanbul başta olmak üzere yurdun tamamına yakın bölümünün Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına gireceği belirtildi.

Yeni hafta başına (Pazartesi) kadar havada çoğunlukla kapalı bir gökyüzü ile birlikte aralıklarla hafif yağış geçişlerinin görüleceği açıklandı.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Sıcaklıkların ise 5-8°C'ler aralığında kış değerlerine yakın seyredeceği tahmin ediliyor.

