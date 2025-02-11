AKOM'dan yeni açıklama: Çarşamba gününe dikkat! İstanbul için kuvvetli kar yağışı uyarısı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) tarafından yayımlanan son hava tahmin raporuna göre, çarşamba günü İstanbul’da kuvvetli kar yağışı etkili olacak. Hava sıcaklıklarının 1 ila 6 derece arasında olması bekleniyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), çarşamba günü kentte kuvvetli kar yağışı beklendiğini duyurdu.
AKOM'dan yapılan açıklamada, merkezin son hava tahmin raporuna göre, kar yağışının yarın sabah saat 07.00 itibarıyla Avrupa Yakası'nın Başakşehir, Büyükçekmece, Arnavutköy, Silivri ve Çatalca ilçelerinde başlamasının beklendiği bildirildi.
Açıklamada, öğle saatlerinden itibaren ise Anadolu Yakası'nın Şile, Kartal, Pendik ve Tuzla ilçelerinde yoğun kar geçişleri yaşanmasının öngörüldüğü aktarıldı.