AKOM tarih verdi: İstanbul’da hava sıcaklıkları düşüyor, yağış geliyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı. AKOM’un raporuna göre, İstanbul’da Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı hava etkisini göstermeye başlayacak. İşte AKOM'un haftalık hava tahmin raporu..
Açıklamada, İstanbul’da hafta ortasına kadar yağış beklenmediği, gökyüzünün genellikle güneşli ve zaman zaman parçalı bulutlu olacağı, sıcaklıkların ise 11-13 derece arasında seyredeceği bildirildi.
PERŞEMBE GÜNÜNE DİKKAT!
Açıklamada, "Perşembe günü itibarıyla Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havaların etkili olacağı belirtildi.