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  4. Alarm zilleri çalıyor: İstanbul için tehlike kapıda

Alarm zilleri çalıyor: İstanbul için tehlike kapıda

İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan Kazandere ve Papuçdere barajlarında su seviyesi yüzde 8'lere düştü.

Alarm zilleri çalıyor: İstanbul için tehlike kapıda - Sayfa 1

Yurt genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan Kazandere ve Papuçdere barajlarında su seviyesi yüzde 8'lere düştü.

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Alarm zilleri çalıyor: İstanbul için tehlike kapıda - Sayfa 2

Bununla birlikte Trakya'da bulunan 14 barajın su seviyesi ortalaması da yüzde 36'ya geriledi.

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Alarm zilleri çalıyor: İstanbul için tehlike kapıda - Sayfa 3

Yaşanan kuraklık sebebiyle mega kent İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlarda su seviyesinde düşüş devam ediyor.

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Alarm zilleri çalıyor: İstanbul için tehlike kapıda - Sayfa 4

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) internet sitesindeki verilere göre 10 barajın doluluk oranı 30,46 olarak ölçüldü.

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