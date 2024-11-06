Alarm zilleri çalıyor: İstanbul için tehlike kapıda
İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan Kazandere ve Papuçdere barajlarında su seviyesi yüzde 8'lere düştü.
Yurt genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan Kazandere ve Papuçdere barajlarında su seviyesi yüzde 8'lere düştü.
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Bununla birlikte Trakya'da bulunan 14 barajın su seviyesi ortalaması da yüzde 36'ya geriledi.
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Yaşanan kuraklık sebebiyle mega kent İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlarda su seviyesinde düşüş devam ediyor.
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