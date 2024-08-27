Almanya'da gözde il oldu! İşte Almanların Türkiye'de en çok rezervasyon yaptığı şehir!
Almanya'nın en büyük turizm şirketi TUI, Türkiye'ye taleplerdeki patlamanın sürdüğünü açıkladı. Şirket sonbahar tatili için yapılan rezervasyonlarda Almanya'da en çok tercih edilen Türkiye şehrini de bildirdi.
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Almanya'nın çeşitli eyaletlerinde sonbahar tatilinin başlamasına bir ay kala, tatil rezervasyonlarında hareketlilik yaşanıyor.
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Dünyanın en büyük turizm şirketi TUI, sonbahar tatili için güçlü talep olduğunu bildirdi.
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Almanya'daki rezervasyonlarda destinasyon olarak Antalya'nın başı çektiğini bildirdi.
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