  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Altay soğukları etkisini artırıyor! Uzman isim tarih verdi ve uyardı: Sıcaklık eksi 4'e düşecek

Altay soğukları etkisini artırıyor! Uzman isim tarih verdi ve uyardı: Sıcaklık eksi 4'e düşecek

'Altay soğukları' yurt genelinde etkisini hissettirmeye devam ediyor. Meteoroloji uzmanları, yoğun kar yağışlarının pazartesiye kadar süreceğini belirtiyor. Ayrıca, bu akşamın yılın en soğuk gecesi olmasının beklendiği ifade ediliyor.

Altay soğukları etkisini artırıyor! Uzman isim tarih verdi ve uyardı: Sıcaklık eksi 4'e düşecek - Sayfa 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, Türkiye’nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde hava genel olarak parçalı ve çok bulutlu olacak.

1 | 8
Altay soğukları etkisini artırıyor! Uzman isim tarih verdi ve uyardı: Sıcaklık eksi 4'e düşecek - Sayfa 2

Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun kuzey bölgesi, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğu kesimleri ile bazı iç bölgelerde kar yağışı bekleniyor. Özellikle Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop ve Kastamonu’nun sahil kesimlerinde kar yağışının yer yer etkisini artıracağı öngörülüyor.

2 | 8
Altay soğukları etkisini artırıyor! Uzman isim tarih verdi ve uyardı: Sıcaklık eksi 4'e düşecek - Sayfa 3

Ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi ve birçok bölgede buzlanma ile don olaylarının yaşanması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ riski bulunuyor.

3 | 8
Altay soğukları etkisini artırıyor! Uzman isim tarih verdi ve uyardı: Sıcaklık eksi 4'e düşecek - Sayfa 4

Rüzgâr genellikle kuzey yönlerinden hafif ve orta kuvvette eserken, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli rüzgâr ve zaman zaman fırtına (40-80 km/saat) görülebilir.

4 | 8