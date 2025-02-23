Altay soğukları etkisini artırıyor! Uzman isim tarih verdi ve uyardı: Sıcaklık eksi 4'e düşecek
'Altay soğukları' yurt genelinde etkisini hissettirmeye devam ediyor. Meteoroloji uzmanları, yoğun kar yağışlarının pazartesiye kadar süreceğini belirtiyor. Ayrıca, bu akşamın yılın en soğuk gecesi olmasının beklendiği ifade ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, Türkiye’nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde hava genel olarak parçalı ve çok bulutlu olacak.
Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun kuzey bölgesi, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğu kesimleri ile bazı iç bölgelerde kar yağışı bekleniyor. Özellikle Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop ve Kastamonu’nun sahil kesimlerinde kar yağışının yer yer etkisini artıracağı öngörülüyor.
Ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi ve birçok bölgede buzlanma ile don olaylarının yaşanması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ riski bulunuyor.