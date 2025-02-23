Altay soğukları etkisini artırıyor! Uzman isim tarih verdi ve uyardı: Sıcaklık eksi 4'e düşecek

Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun kuzey bölgesi, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğu kesimleri ile bazı iç bölgelerde kar yağışı bekleniyor. Özellikle Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop ve Kastamonu’nun sahil kesimlerinde kar yağışının yer yer etkisini artıracağı öngörülüyor.