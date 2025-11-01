Altın kaplama sifon, çöp kovası, musluk... Trump banyosunu, tuvaletini baştan aşağı yeniledi!
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’daki Lincoln Banyosu’nu yenilediğini açıklayarak her detayını 24 karede paylaştı.
Amerikan kamuoyunun gündemini hükümetin 1 aydır kapalı olması konusu meşgul ederken, Başkan Donald Trump'ın "Beyaz Saray'da yenilenen banyo"ya ilişkin paylaşımı kamuoyunda tartışmalara neden oldu.
ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından, Beyaz Saray'da bulunan Lincoln banyosunun tamamen yenilendiği görselleri paylaştı.
Trump, banyonun parlak cilalı mermer ile tamamen yenilenerek yeni bir yüze kavuştuğunu belirtti.