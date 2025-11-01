  1. Ekonomim
  4. Altın kaplama sifon, çöp kovası, musluk... Trump banyosunu, tuvaletini baştan aşağı yeniledi!

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’daki Lincoln Banyosu’nu yenilediğini açıklayarak her detayını 24 karede paylaştı.

Altın kaplama sifon, çöp kovası, musluk... Trump banyosunu, tuvaletini baştan aşağı yeniledi!

Amerikan kamuoyunun gündemini hükümetin 1 aydır kapalı olması konusu meşgul ederken, Başkan Donald Trump'ın "Beyaz Saray'da yenilenen banyo"ya ilişkin paylaşımı kamuoyunda tartışmalara neden oldu.

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından, Beyaz Saray'da bulunan Lincoln banyosunun tamamen yenilendiği görselleri paylaştı.

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından, Beyaz Saray'da bulunan Lincoln banyosunun tamamen yenilendiği görselleri paylaştı.

Trump, banyonun parlak cilalı mermer ile tamamen yenilenerek yeni bir yüze kavuştuğunu belirtti.

Trump, banyonun parlak cilalı mermer ile tamamen yenilenerek yeni bir yüze kavuştuğunu belirtti.

Altın kaplama sifon, çöp kovası, musluk... Trump banyosunu, tuvaletini baştan aşağı yeniledi! - Sayfa 4

1 aydır hükümetin kapalı olması nedeniyle yüzbinlerce federal çalışanın işe gitmediği ve milyonlarca düşük gelirli ailenin sosyal yardımları alamadığı bir dönemde Trump'ın yaptığı paylaşım, sosyal medyada tartışmalara yol açtı.

