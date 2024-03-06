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Altın madalyalardan dünya rekorlarına: Türk kadınlarının son yıllardaki başarıları

8 Mart Dünya Kadınlar günü yaklaşıyor. Geçtiğimiz yıl Türk kadınları, kupalar, altın madalyalar ve dünya rekorlarına gibi pek çok başarıya imza attı. İşte Türk kadınlarının son yıllardaki başarılarının listesi...

Altın madalyalardan dünya rekorlarına: Türk kadınlarının son yıllardaki başarıları - Sayfa 1

Cannes Film Festivali - En iyi kadın oyuncu ödülü

Merve Dizdar

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Altın madalyalardan dünya rekorlarına: Türk kadınlarının son yıllardaki başarıları - Sayfa 2

2023 CEV Avrupa Şampiyonu

Filenin Sultanları

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Altın madalyalardan dünya rekorlarına: Türk kadınlarının son yıllardaki başarıları - Sayfa 3

Paletsiz değişken ağırlık serbest dalış dünya rekoru

Şahika Ercümen

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Altın madalyalardan dünya rekorlarına: Türk kadınlarının son yıllardaki başarıları - Sayfa 4

Altın Bayanlar kategorisi artistik buz pateni altın madalya

Naz Arıcı

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