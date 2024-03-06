Altın madalyalardan dünya rekorlarına: Türk kadınlarının son yıllardaki başarıları
8 Mart Dünya Kadınlar günü yaklaşıyor. Geçtiğimiz yıl Türk kadınları, kupalar, altın madalyalar ve dünya rekorlarına gibi pek çok başarıya imza attı. İşte Türk kadınlarının son yıllardaki başarılarının listesi...
Cannes Film Festivali - En iyi kadın oyuncu ödülü
Merve Dizdar
1 | 13
2023 CEV Avrupa Şampiyonu
Filenin Sultanları
2 | 13
Paletsiz değişken ağırlık serbest dalış dünya rekoru
Şahika Ercümen
3 | 13
Altın Bayanlar kategorisi artistik buz pateni altın madalya
Naz Arıcı
4 | 13