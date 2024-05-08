Altındaki yükseliş işportaya yaradı: Düğünler artık 'sahte' ile dönüyor
Altın bilezik almanın artık ekonomik durumu iyi olmayanlar için hayal, durumu iyi olanlar için de hırsızlık tehlikesinden dolayı tehlikeli hale geldiğini belirten işportacılar, son günlerde en çok satılan ürünün altın görünümlü sahte bilezikler olduğunu belirtiyor.
Gram fiyatı 2500 TL’ye yaklaşan 22 ayar bilezikler adeta servet değerine ulaşınca Aydın’daki altın geleneği de değişmeye başladı.
Eskiden en az 5 beşibirlik ve nerdeyse dirseğe kadar dolu bilezikle gelin gidilen Aydın’da düğünlerde istenilen altın miktarı ekonomiye yenik düştü. Pek çok gelin adayı sadece bir setle evliliğe razı olurken, kadınların bir kısmı altın hevesini altın görünümlü sahte bileziklerle gidermeye başladı.
Altın bilezik almanın artık ekonomik durumu iyi olmayanlar için hayal, durumu iyi olanlar için de hırsızlık tehlikesinden dolayı tehlikeli hale geldiğini belirten Aydın’da işportacılardan Zeki Lehtemur, işporta tezgahında son günlerde en çok satılan ürünün altın bilezik görünümlü sahte bilezikler olduğunu belirtti.
Gerçeğini alamayanların sahte altınlara rağbet gösterdiğini kaydeden Lehtemur, sahte altınların bulaşık yıkarken ve temizlik işleri yaparken kullanılmamak kaydı ile aylarca kararmadan altın görünümünü koruduğunu söyledi.