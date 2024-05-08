Altındaki yükseliş işportaya yaradı: Düğünler artık 'sahte' ile dönüyor

Eskiden en az 5 beşibirlik ve nerdeyse dirseğe kadar dolu bilezikle gelin gidilen Aydın’da düğünlerde istenilen altın miktarı ekonomiye yenik düştü. Pek çok gelin adayı sadece bir setle evliliğe razı olurken, kadınların bir kısmı altın hevesini altın görünümlü sahte bileziklerle gidermeye başladı.