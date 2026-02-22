Altından aktif fay geçmeyen iller hangileri? İşte Türkiye’nin en güvenli bölgeleri
Türkiye’de deprem gerçeği, güvenli zemin arayışını artırdı. Uzmanlara göre aktif fay hatlarından uzak ve sağlam zemin yapısına sahip bazı iller, diğer bölgelere kıyasla daha düşük deprem riski taşıyor. Ancak uzmanlar, fay hattı bulunmamasının tek başına yeterli olmadığını vurguluyor. Zemin yapısı kadar bina kalitesi ve mühendislik standartları da deprem güvenliğinde belirleyici rol oynuyor. Peki deprem tehlikesi en düşük bölgeler neresi? İşte detaylar...
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından milyonlarca kişinin aklındaki en yakıcı soru aynı oldu: “Yaşadığım yerin altından fay hattı geçiyor mu?” MTA ve AFAD tarafından güncellenen diri fay ve deprem tehlike haritaları, Türkiye’nin çok büyük bölümünün deprem riski taşıyan kuşaklar üzerinde bulunduğunu ortaya koyuyor.
Bununla birlikte haritalarda aktif (diri) fay hattı bulunmadığı görülen ve zemin yapısı daha sağlam kaya formasyonlarından oluşan sınırlı bölgeler de dikkat çekiyor. Uzmanlara göre bu alanlar tamamen risksiz olmasa da, büyük ve yıkıcı deprem üretme potansiyeli daha düşük yapısal özellikler taşıyor.
Jeofizik mühendisleri, deprem güvenliğinin yalnızca haritada beyaz görünen bir bölgede bulunmakla sınırlı olmadığını vurguluyor. Zemin türü (kaya, alüvyon, dolgu alan), yapı kalitesi, mühendislik hizmeti alınıp alınmadığı ve yerel zemin etütleri en az fay hattı kadar belirleyici rol oynuyor. Kaya zeminler sarsıntıyı daha az büyütürken, gevşek ve alüvyonlu topraklar deprem dalgalarını büyüterek hasarı artırabiliyor.
Türkiye, jeolojik oluşumu gereği genç ve hareketli bir kara parçası üzerinde yer alır. Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Anadolu fay hatları, ülkeyi adeta bir ağ gibi sararak sürekli bir sismik hareketlilik üretir. Ancak bu hareketli coğrafyanın ortasında, milyonlarca yıldır sessizliğini koruyan, tektonik plaka hareketlerinden en az etkilenen ve "masif arazi" olarak adlandırılan yaşlı kara parçaları bulunur. Bu bölgeler, deprem dalgalarını iletmeyen veya sönümleyen sert zemin yapılarıyla bilinir.