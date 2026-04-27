Amanos fay hattında 7'den büyük deprem riski: Bazı iller için korkutan uyarı geldi
6 Şubat depremlerine ilişkin yayımlanan yeni bilimsel araştırmada, sarsıntının Karasu Vadisi boyunca ilerlediği ve Amanos fay segmentinin kırılmadan kaldığı tespit edildi. Çalışmada, bu bölgede yaklaşık 1500 yıllık bir enerji birikimi olabileceği değerlendirilirken bazı bölgeler için kritik değerlendirmelerde bulunuldu.
6 Şubat depremlerine ilişkin yürütülen bilimsel araştırmalar yeni veriler ortaya koymayı sürdürüyor. Mart 2026 sayısında yayımlanan bir çalışmada, depremin kırılma yönü ile bölgedeki fay hatlarının yapısına dair önemli bulgulara ulaşıldı.
Habertürk’ten Kenan Butakın'ın haberine göre , Geophysical Journal International’da yayımlanan araştırma Erhan Altunel, Cengiz Yıldırım ve Özgür Kozacı tarafından hazırlandı. “6 Şubat depreminin Türkoğlu’ndaki yol ayrımında kırılması: Kırılma yayılımı için en az dirençli yol örneği” başlıklı çalışmada, sarsıntıların Amanos Dağları çevresindeki fay sistemleriyle olan ilişkisi detaylı şekilde incelendi.
İKİ FAY KARŞI KARŞIYA
Araştırmaya göre deprem, Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesine ulaştığında iki farklı kırılma yönüyle karşı karşıya kaldı. Bunlardan biri Amanos Dağları üzerinden İskenderun yönüne ilerlemek, diğeri ise Karasu Vadisi boyunca Amik Ovası yönünde devam etmekti.