Amasya depremleri sonrasında Prof. Dr Osman Bektaş'tan kritik uyarı: Sismik aktivite devam ediyor
Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde 4.5 ile 4.6 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş ilk açıklamasını yaparak kritik uyarıda bulundu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde art arda 4.4 ve 4.2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremlerin büyüklüğünü 4.6 ve 4.5 olarak duyurdu.
Deprem kısa süreli paniğe neden olurken gözler uzman isimlerin yorumlarına çevrildi. Yaşanan deprem sonrası Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş’tan ilk açıklama geldi.
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde art arda yaşanan iki deprem sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.