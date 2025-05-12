Amasya depremleri sonrasında Prof. Dr Osman Bektaş'tan kritik uyarı: Sismik aktivite devam ediyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde art arda 4.4 ve 4.2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremlerin büyüklüğünü 4.6 ve 4.5 olarak duyurdu.



