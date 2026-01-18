  1. Ekonomim
  4. Dünyayı şaşkına çeviren kareler! Sır gibi saklanan kabile ilk kez görüntülendi

Dünya, Amazon’da bulunan temassız kabilenin görüntülerini konuşuyor. Medyada geniş yankı uyandıran kabileye ait, daha önce hiç görülmemiş yüksek çözünürlüklü (HD) görüntüler paylaşıldı.

Amazon’un derinliklerinde, bugüne kadar hiç insanlarla temasa bile geçmemiş olan kabile, ilk kez HD olarak görüntülendi. 2026’da medyada yankı uyandıran bu görüntüler, görenleri de hayrete düşürdü.

Amerikalı çevreci ve yazar Paul Rosolie, geçtiğimiz günlerde katıldığı Lex Fridman Podcast (#489) programında, Amazon ormanlarında modern dünya ile hiç temas kurmamış bir kabileye ait, daha önce hiç görülmemiş yüksek çözünürlüklü (HD) görüntüleri paylaştı. Rosolie, bu anı hayatı boyunca yaşadığı "en derin ve anlamlı deneyim" olarak tanımlıyor. 

Bugüne kadar bu tür izole grupların görüntüleri genellikle çok uzaktan, düşük kaliteli lenslerle çekilen grenli karelerden oluşuyordu. Ancak Rosolie, bu kez kabilenin fiziksel özelliklerinden, yüz ifadelerine ve vücut dillerine kadar her detayın net bir şekilde görülebildiği tarihi bir kaydı dünyaya sundu.

TARİHİ KARŞILAŞMA

Görüntülerde, kabile üyeleri bir kumsalın kenarındaki kelebek sürüsünün içinden geçerek beliriyorlar. İlk saniyelerde havada yoğun bir gerilim hakim. Savaşçılar, ellerindeki yayları gererek ve mızraklarını doğrultarak yabancıları analiz ediyor, olası bir tehdide karşı formasyon alıyorlar.

