Ambalaj davası iflas getirdi; Tam 23,8 milyon dolar kaybedince batışını duyurdu.
2017 yılında kurulan ve daha eski bir dondurmacının ambalajını taklit ettiği iddiasıyla açılan davayı kaybeden Rebel Creamery, 23,8 milyon dolarlık borç yükü karşısında iflas etti.
Dünya genelinde kesilmeyen doğal afetler ve sonu gelmeyen savaşlar ile çatışmalar nedeniyle şirketlerin iflasları peş peşe devam ediyor. ABD merkezli dondurma üreticisi Rebel Creamery de bu sürecin son kurbanı oldu.
23,8 MİLYON DOLARLA GELEN İFLAS
nypost.com’un haberine göre dondurma üreticisi Rebel Creamery, rakibi Van Leeuwen ile ambalaj konusunda girdiği mücadeleyi kaybettikten ve 23,8 milyon dolar ödemeye mahkum edildikten sonra iflas başvurusunda bulundu.
Merkezi Utah'ta bulunan ve düşük karbonhidratlı Rebel Ice Cream ürünlerini Walmart, Target ve Kroger gibi büyük perakende zincirlerinde satan Rebel şirketi, Cuma günü Utah Bölgesi ABD İflas Mahkemesi'nde 11. Bölüm iflas koruma başvurusunda bulundu.