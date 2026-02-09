  1. Ekonomim
Amerikalı deprem uzmanından korkutan İstanbul açıklaması: Kandilli iddiası tartışma yarattı

Bir Türk sosyal medya kullanıcısının deprem sorusuna yanıt veren Amerikalı deprem uzmanı Richard Cordaro’nun İstanbul’a ilişkin kritik açıklamalarda bulundu.

İstanbul’u da ciddi şekilde etkileyebileceği değerlendirilen olası büyük Marmara depremine ilişkin endişeler kamuoyunda sürerken, deprem riskine yönelik uzman görüşleri yakından izleniyor. Bu süreçte Kandilli Rasathanesi’ne atfedilen bir karar iddiası sosyal medyada tartışma yarattı.

YENİ SORU İŞARETLERİ DOĞDU

Öte yandan, Amerikalı deprem uzmanı Richard Cordaro’nun Marmara Denizi’ndeki olası deprem riskine dair bir sosyal medya sorusuna verdiği dikkat çekici yanıt da gündeme geldi. Cordaro’nun ifadeleri, İstanbul çevresinde test edildiği belirtilen deprem erken uyarı sisteminin etkinliği ve kapsamı hakkında yeni soru işaretlerinin oluşmasına neden oldu.

BİLİMSEL TARTIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Uzmanlar, erken uyarı sistemlerinin depremi önlemediğini ancak saniyeler düzeyinde ön bilgi sağlayarak can kaybını azaltmaya yardımcı olabileceğini hatırlatırken, Marmara Bölgesi’ndeki sismik riskle ilgili bilimsel tartışmaların sürdüğüne dikkat çekiliyor.

Sosyal medyada yöneltilen “Bu açık sularda eninde sonunda bir deprem olacak mı, herhangi bir sinyal alabiliyor musunuz?” sorusuna yanıt veren Cordaro, Marmara Fayı’nın izlenmesinde iki kritik manyetometre istasyonunun önemine işaret etti.

