Anadolu'nun adı bu köyde doğdu: Efsaneyi duyan görmeye gidiyor
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Taşlıca Köyü, ‘Anadolu' isminin ilk kez verildiği yer' olarak dikkat çekiyor. Efsaneleri, türbeleri ve tarihi dokusuyla öne çıkan köy, her yıl yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak noktası haline geliyor.
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yer alan Taşlıca köyünün hikayesi, Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat'ın bölgeyi fethettiği dönemde askerleriyle birlikte köye uğramasıyla başlıyor.
Köyde yaşayan ve ‘Anadolu'ya adını veren ebe' olarak anılan Kırmızı Ebe'nin, Selçuklu askerlerine ikram etmek için tastaki ayranı büyük bir taşın içine doldurduğu iddia ediliyor.
Bu taşın günümüzde ‘Ayran Taşı' olarak bilindiği ve ‘Anadolu' isminin de buradan türediğine inanıldığı ifade ediliyor.