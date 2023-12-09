Anahtarlık şeklinde suikast tabancası ele geçirildi

Verilen bilgiye göre, Seyhan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Narlıca Mahallesi’ndeki müstakil bir evde ruhsatsız silahların olduğu ihbarını aldı.

Bunun üzerine ekipler söz konusu eve baskın yaptı. Yapılan baskında silahlı saldırı hazırlığında olduğu değerlendirilen Ümit Yaşar K. ile oğlu Cemal K. gözaltına alındı.