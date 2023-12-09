Anahtarlık şeklinde suikast tabancası ele geçirildi
Adana’da bir eve yapılan operasyonda anahtarlık şeklinde suikast tabancası ile otomatik tabanca ele geçirildi.
Verilen bilgiye göre, Seyhan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Narlıca Mahallesi’ndeki müstakil bir evde ruhsatsız silahların olduğu ihbarını aldı.
Bunun üzerine ekipler söz konusu eve baskın yaptı. Yapılan baskında silahlı saldırı hazırlığında olduğu değerlendirilen Ümit Yaşar K. ile oğlu Cemal K. gözaltına alındı.
Evde içerisinde yapılan arama çalışmalarında bazanın altındaki eşyaların arasına gizlenmiş anahtar şeklinde anahtarlık şeklinde suikast tabancası, 1’i otomatik 3 ruhsatsız tabanca, 79 mermi, çelik yelek, 3,7 gram taş kokain, silah yapımında kullanılan 9 sürgü tutucu, 10 icra mili, 17 icra yayı ile 8 kurusıkı namlusu ele geçirildi.