Ankara'daki 3.5 büyüklüğündeki deprem neden çok hissedildi? Prof. Dr. Şükrü Ersoy yanıt verdi
Ankara'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı büyük panik yarattı. Peki 3.5 büyüklüğündeki deprem neden çok hissedildi? Prof. Dr. Şükrü Ersoy, nedenini anlattı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ankara'nın Yenimahalle ilçesi olan 3,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 11,48 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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