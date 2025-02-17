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  4. Ankara'daki 3.5 büyüklüğündeki deprem neden çok hissedildi? Prof. Dr. Şükrü Ersoy yanıt verdi

Ankara'daki 3.5 büyüklüğündeki deprem neden çok hissedildi? Prof. Dr. Şükrü Ersoy yanıt verdi

Ankara'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı büyük panik yarattı. Peki 3.5 büyüklüğündeki deprem neden çok hissedildi? Prof. Dr. Şükrü Ersoy, nedenini anlattı.

Ankara'daki 3.5 büyüklüğündeki deprem neden çok hissedildi? Prof. Dr. Şükrü Ersoy yanıt verdi - Sayfa 1

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ankara'nın Yenimahalle ilçesi olan 3,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 11,48 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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Ankara'daki 3.5 büyüklüğündeki deprem neden çok hissedildi? Prof. Dr. Şükrü Ersoy yanıt verdi - Sayfa 2

Peki 3.5 büyüklüğündeki deprem neden çok hissedildi? 

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Ankara'daki 3.5 büyüklüğündeki deprem neden çok hissedildi? Prof. Dr. Şükrü Ersoy yanıt verdi - Sayfa 3

Prof. Dr. Şükrü Ersoy, CNN Türk canlı yayınında bunun nedenini şu sözlerle anlattı:

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Ankara'daki 3.5 büyüklüğündeki deprem neden çok hissedildi? Prof. Dr. Şükrü Ersoy yanıt verdi - Sayfa 4

"Ankara'da yaşayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun. 3,5 büyüklüğündeki deprem büyük deprem değil, yıkıcı değil, sadece hissedilir.

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