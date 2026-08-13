Annesine verdiği sözü tuttu: Köyüne uçakla geldi, uçakla döndü
Yıllar önce annesine verdiği "Bir gün köyüme uçakla geleceğim" sözünü gerçekleştiren iş insanı ve pilot Orhan Ünsal, Gümüşhane'nin Şiran ilçesine bağlı Çakırkaya köyüne özel uçağıyla yaptığı ziyaretin ardından bugün köylülerin uğurlamasıyla Ankara'ya doğru havalandı.
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Yaklaşık 15 gün önce Ankara Orhan Ünsal Hava Parkı'ndan havalanarak Çakırkaya köyüne güvenli şekilde iniş yapan Orhan Ünsal için, dönüşte kullanılmak üzere Şiran Kaymakamlığı ve belediyenin desteğiyle uygun bir pist hazırlandı.
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Köyde kaldığı süre boyunca vatandaşlarla bir araya gelen ve bazı köylüleri uçağıyla uçuran Ünsal, bugün ailesi ve köylüler tarafından uğurlandı.
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