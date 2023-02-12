Antakya'da fay hattının geçtiği yol görüntülendi
Hatay'da fay hattının geçtiği Antakya-Cilvegözü kara yolunda derin yarıklar oluştu.
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından Antakya-Cilvegözü kara yolunda Demirköprü mevkisinde oluşan yarıklar, afetin boyutunu gözler önüne seriyor.
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Yaklaşık 800 metre uzunluğundaki hasar nedeniyle bölgede trafik iki şeritten sağlanıyor.
Yaklaşık 2 metreyle derinliği insan boyuna oluşan yarıkların yanı sıra bölgedeki bir tarlada meydana gelen çatlaklar dronla görüntülendi.
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