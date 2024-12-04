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  4. Antalya açıklarında deprem oldu: Deprem profesörleri Ahmet Ercan ve Naci Görür'den açıklama

Antalya açıklarında deprem oldu: Deprem profesörleri Ahmet Ercan ve Naci Görür'den açıklama

Akdeniz'de Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin ardından deprem uzmanları Prof. Dr. Naci Görür ve Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan açıklama geldi.

Antalya açıklarında deprem oldu: Deprem profesörleri Ahmet Ercan ve Naci Görür'den açıklama - Sayfa 1

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) ⁠paylaştığı bilgiye göre, Antalya açıklarında saat 12:09’da 4, 6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin derinliği 32.69 km olarak kaydedildi.

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Antalya açıklarında deprem oldu: Deprem profesörleri Ahmet Ercan ve Naci Görür'den açıklama - Sayfa 2

Deprem Antalya kent merkezinin yanı sıra Mersin'de de hissedildi.

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Antalya açıklarında deprem oldu: Deprem profesörleri Ahmet Ercan ve Naci Görür'den açıklama - Sayfa 3

“ANADOLU YARIMADASI İÇİNDE DEĞİL”

Depremin ardından Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya üzerinden videolu bir paylaşım yaparak uyarılarda bulundu.

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Antalya açıklarında deprem oldu: Deprem profesörleri Ahmet Ercan ve Naci Görür'den açıklama - Sayfa 4

Bölgede 29 Kasım'da bir deprem daha meydana geldiğini hatırlatan Prof. Dr. Ercan, şu ifadeleri kullandı:
"Bugün de 5.1 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. 4-5 gün arayla 2 tane 5'lik deprem oldu. Bunlar bizim küçük deprem diye andığımız depremlerdir. Bu depremlerin derinliğinin 32 kilometre olmuş olması deprem odağının Anadolu Yarımadası içinde olmadığını gösteriyor.

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