Antalya açıklarında deprem oldu: Deprem profesörleri Ahmet Ercan ve Naci Görür'den açıklama
Akdeniz'de Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin ardından deprem uzmanları Prof. Dr. Naci Görür ve Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan açıklama geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) paylaştığı bilgiye göre, Antalya açıklarında saat 12:09’da 4, 6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin derinliği 32.69 km olarak kaydedildi.
“ANADOLU YARIMADASI İÇİNDE DEĞİL”
Depremin ardından Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya üzerinden videolu bir paylaşım yaparak uyarılarda bulundu.
Bölgede 29 Kasım'da bir deprem daha meydana geldiğini hatırlatan Prof. Dr. Ercan, şu ifadeleri kullandı:
"Bugün de 5.1 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. 4-5 gün arayla 2 tane 5'lik deprem oldu. Bunlar bizim küçük deprem diye andığımız depremlerdir. Bu depremlerin derinliğinin 32 kilometre olmuş olması deprem odağının Anadolu Yarımadası içinde olmadığını gösteriyor.