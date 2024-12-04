Antalya açıklarında deprem oldu: Deprem profesörleri Ahmet Ercan ve Naci Görür'den açıklama

Bölgede 29 Kasım'da bir deprem daha meydana geldiğini hatırlatan Prof. Dr. Ercan, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün de 5.1 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. 4-5 gün arayla 2 tane 5'lik deprem oldu. Bunlar bizim küçük deprem diye andığımız depremlerdir. Bu depremlerin derinliğinin 32 kilometre olmuş olması deprem odağının Anadolu Yarımadası içinde olmadığını gösteriyor.