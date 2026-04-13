Antalya açıklarında peş peşe deprem! Daha büyük deprem olur mu? Uzmanlar ne diyor?
Akdeniz'de Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında 3,5 ve 4,7 büyüklüklerinde iki deprem meydana geldi. Peki bölgede daha büyük bir deprem olur mu? Uzmanlar ne diyor?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın Demre ilçesi açıklarındaki ilk depremin büyüklüğü 3,5 olarak açıklandı.
5 DAKİKA ARAYLA İKİNCİ DEPREM
Aynı bölgede saat 08.48'de ise bu kez 4,7 büyüklüğünde bir deprem oldu.
Depremler, Antalya’nın kıyı kesimlerinde de hissedildi.
JEOLOG ŞÜKRÜ ERSOY: YIKICI BİR DEPREM DEĞİL
NTV canlı yayınında iki depremi değerlendiren Jeolog Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Antalya Körfezi'nin açıklarında zaman zaman bu büyüklüklerde depremler olduğunu belirterek, “Burası Afrika levhası ile Anadolu levhasının birleştiği kenet kısımlarında meydana gelen depremler. Buranın daha önce büyük deprem oluşturduğuna ilişkin elimizde kayıtlar yok. Zaman zaman kara içine doğru da depremler olabiliyor. İzliyoruz ama bu tür büyüklükteki depremlerden sonra enerji bitiyor ve ardından büyük depremler gelmeyebiliyor. Yıkıcı bir deprem değil. Antalya civarında böyle bir depremin hasar vermesi mümkün değil” dedi.