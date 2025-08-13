  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Antalya için kritik deprem uyarısı: Üç tarafı aktif faylarla çevrili

Antalya için kritik deprem uyarısı: Üç tarafı aktif faylarla çevrili

Jeoloji Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Mustafa Karancı, Balıkesir'deki 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından Antalya'nın deprem riskine dikkat çekerek, kentin üç tarafının aktif faylarla çevrili olduğunu söyledi. Karancı, "Fethiye-Burdur fay zonunda gerçekleşebilecek bir deprem beklentilerimizin içerisindedir" diyerek, böyle bir depremin Antalya'da kalıcı hasarlar bırakabileceği uyarısında bulundu.

Antalya için kritik deprem uyarısı: Üç tarafı aktif faylarla çevrili - Sayfa 1

Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) Antalya Şube Başkanı Mustafa Karancı, 17 Ağustos 1999 Marmara depremlerinin 26'ncı yıl dönümüne sayılı günler kala 10 Ağustos'ta Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası Antalya'nın deprem riskine ilişkin uyarılarda bulundu.

1 | 10
Antalya için kritik deprem uyarısı: Üç tarafı aktif faylarla çevrili - Sayfa 2

AFAD verilerine göre 11 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin sığ olduğunu, bu nedenle enerjinin yüzeye hızlı ulaştığını belirten Karancı, sarsıntının bölge halkı tarafından şiddetli hissedildiğini söyledi.

2 | 10
Antalya için kritik deprem uyarısı: Üç tarafı aktif faylarla çevrili - Sayfa 3

Karancı, depremin, yaklaşık 205 kilometre uzunluğundaki Simav fay hattının en kuzeybatısında, Gelenbe fay zonu ile Sındırgı fay zonunun birleştiği noktada meydana geldiğini aktardı.

3 | 10
Antalya için kritik deprem uyarısı: Üç tarafı aktif faylarla çevrili - Sayfa 4

"'Bizde deprem olmaz' denilemez"

Türkiye'nin aktif tektonik levhalar üzerinde bulunduğunu vurgulayan Karancı, "Hiçbir ilimiz, hiçbir ilçemiz ‘bizde deprem olmaz' diyemez. Maraş'ta, Van'da, İzmir'de, Balıkesir'de yaşandı; geçmişte Antalya'da da yaşandı, yine yaşanabilir" dedi.

4 | 10