Antalya için kritik deprem uyarısı: Üç tarafı aktif faylarla çevrili
Jeoloji Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Mustafa Karancı, Balıkesir'deki 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından Antalya'nın deprem riskine dikkat çekerek, kentin üç tarafının aktif faylarla çevrili olduğunu söyledi. Karancı, "Fethiye-Burdur fay zonunda gerçekleşebilecek bir deprem beklentilerimizin içerisindedir" diyerek, böyle bir depremin Antalya'da kalıcı hasarlar bırakabileceği uyarısında bulundu.
Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) Antalya Şube Başkanı Mustafa Karancı, 17 Ağustos 1999 Marmara depremlerinin 26'ncı yıl dönümüne sayılı günler kala 10 Ağustos'ta Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası Antalya'nın deprem riskine ilişkin uyarılarda bulundu.
AFAD verilerine göre 11 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin sığ olduğunu, bu nedenle enerjinin yüzeye hızlı ulaştığını belirten Karancı, sarsıntının bölge halkı tarafından şiddetli hissedildiğini söyledi.
Karancı, depremin, yaklaşık 205 kilometre uzunluğundaki Simav fay hattının en kuzeybatısında, Gelenbe fay zonu ile Sındırgı fay zonunun birleştiği noktada meydana geldiğini aktardı.