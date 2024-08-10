Antalya Kaş açıklarındaki depremler 8'den büyük depremin öncüsü mü? Uzmanlar uyardı
Akdeniz'de Antalya'nın Kaç ilçesi açıklarında 9 Ağustos Cuma günü 4'ten büyük 2 deprem meydana geldi. Her ne kadar Akdeniz'de 4'ten büyük depremlerin sayısı artmış olsa da Antalya kıyılarında uzun zamandır bu kadar yakın açıklarında deprem olmamıştı. Peki bu sarsıntılar büyük bir depremin habercisi mi? Antalya'nın deprem geçmişindeki 'asıl tehlike' ne? 2 uzman anlattı.
Son günlerde Akdeniz’de neredeyse her gün kaydedilen 4’ten büyük depremler, 9 Ağustos günü kısa süre içine üst üste yaşandı. Aynı gün içinde Girit, Akdeniz ve Antalya açıklarında sismografların radarına giren sarsıntılar, pek çok noktada da hissedildi.
Kaş ilçesi açıklarında olan depremler Antalya'yı da endişelendirdi. 9 Ağustos’un ilk dakikalarından son saniyelerine kadar toplamda 15'in üzerinde deprem kaydedildi. Özellikle deniz altındaki fayların kırılması sebebiyle yaşanabilecek tsunami tehliklesi Akdeniz kıyılarını tehdit ederken bölgenin deprem geçmişi, bunun hiç de uzak olmayan bir ihtimal olduğunu gözler önüne serdi.
Yaşananları Sakarya Üniversitesi Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi Jeofizik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Utkucu ve Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi, Afet Yönetimi Uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen milliyet.com.tr’ye açıkladı.
DEPREM GEÇMİŞİ KARANLIK
Türkiye’nin pek çok noktasında olduğu gibi Antalya da pek gündeme gelmemiş olsa de deprem bölgesi. Doç. Dr. Bülent Özmen Antalya’nın ve Akdeniz’in deprem geçmişini açıkladı.
Ne yazık ki bölge yıkıcı depremlerle çok kere sarsılarak kayıp verdi. Son olarak 6 büyüklüğündeki 2021 Girit depremi, 27 Eylül 2021 tarihinde Girit adası açıklarında kaydedilmiş ve 1 kişi yaşamını yitirmişti. 2021’deki bu deprem, Girit'in idari merkezi olan Kandiye'yi son yüz yıl içinde vuran en büyük depremdi ve tabii ki tek değildi.
Akdeniz kıyıları yıkıcı deprem üretme potansiyeline sahip pek çok fayın bulunduğu bir nokta. Doç. Dr. Bülent Özmen, Antalya’nın da içinde bulunduğu tehlikeli bölgeyi şöyle anlattı: