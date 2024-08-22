Antalya'da rekor sıcaklık tehlike çanları çaldırıyor: Akdeniz'in Amazon ormanları tehdit altında

Geçtiğimiz yıl Antalya'da ölçülen en yüksek su sıcaklığı, Temmuz 2023'te 28,7 derece ile kayıt altına alınmıştı.

Bu yıl deniz suyu sıcaklığının 32 dereceye kadar yükselmesi, birçok balık türünün gözlenememesine ve deniz canlılarının yok olmasına neden oldu.