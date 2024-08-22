Antalya'da rekor sıcaklık tehlike çanları çaldırıyor: Akdeniz'in Amazon ormanları tehdit altında
Antalya'da iki yıldır rekor kıran deniz suyu sıcaklığı, yerli balık türlerini ve omurgasız canlıları yok ediyor. Geçtiğimiz yıl en yüksek 28 derece ölçülen sıcaklığın bu yıl 31-32 dereceye kadar çıktığını belirten Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, artan sıcaklık nedeniyle yerli türlerin yerini yabancı istilacı türlerin aldığına dikkat çekti.
Deniz Bilimleri Enstitüsü (ICM), Akdeniz'de ortalama su sıcaklığının 28,9 dereceye çıktığını duyurdu.
Dünya İklim Konseyi'nin (IPCC) öngörülerine göre küresel sıcaklık artışının sanayileşme dönemi öncesine oranla 1,5 dereceyi aşması hâlinde Doğu Akdeniz'de avlanılan balık türlerinin ve omurgasızların yüzde 20'si yok olabilir.
Geçtiğimiz yıl Antalya'da ölçülen en yüksek su sıcaklığı, Temmuz 2023'te 28,7 derece ile kayıt altına alınmıştı.
Bu yıl deniz suyu sıcaklığının 32 dereceye kadar yükselmesi, birçok balık türünün gözlenememesine ve deniz canlılarının yok olmasına neden oldu.
Akdeniz'de balıklar kıyıdan çekilmeye başladı, isparinin yerini gırtlık aldı
Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, küresel ısınmanın etkisiyle Kızıldeniz'den çok sayıda yabancı istilacı balık türünün sıcak sulara göç ettiğini ifade ederek, Akdeniz'in tropikalleşmeye başladığını aktardı.