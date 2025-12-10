Antalya’daki 4,9’luk depremin ardından Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan korkutan analiz
Antalya’nın Serik ilçesindeki 4,9’luk depremin ardından, Prof. Dr. Şener Üşümezsoy detaylı analizde bulundu. Sarsıntının yüzey kırığına bağlı basit bir deprem olmadığını belirten Şener Üşümezsoy Antalya Körfezi'nin altındaki hareketliliği vurguladı. İşte detaylar...
Türkiye, son günlerde farklı bölgelerde peş peşe yaşanan depremlerle yeniden sismik açıdan hareketli bir sürecin içine girdi.
Jeoloji ve deprem uzmanları, Türkiye’nin birçok aktif fay hattı üzerinde yer aldığını vurgulayarak son hareketliliği değerlendiriyor. Bilim insanları, olası afetlere karşı en etkili savunmanın dayanıklı binalar ve bireylerin hazırlıklı olması olduğunu sık sık hatırlatıyor.
Antalya'nın Serik ilçesinde 4,9'luk deprem yaşanmasının ardından bölgede huzursuzluk başladı. Prof. Dr. Şener Üşümezsoy da kişisel YouTube kanalından yaptığı detaylı analizle Antalya Körfezi'nin altındaki hareketliliğini vurguladı.