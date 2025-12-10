Antalya’daki 4,9’luk depremin ardından Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan korkutan analiz

Jeoloji ve deprem uzmanları, Türkiye’nin birçok aktif fay hattı üzerinde yer aldığını vurgulayarak son hareketliliği değerlendiriyor. Bilim insanları, olası afetlere karşı en etkili savunmanın dayanıklı binalar ve bireylerin hazırlıklı olması olduğunu sık sık hatırlatıyor.