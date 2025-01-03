Antalya'daki depremin ardından uzmanından açıklama: O bölgeyi işaret ederek uyardı!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.6 olarak açıkladı. Bu gelişmenin ardından Deprem bilimci Prof. Dr. Süleyman Pampal'dan önemli açıklamalar geldi.
Antalya Körfezi'nde meydana gelen deprem, bölge halkını tedirgin etti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açıkladı ve saat 16.51'de gerçekleştiğini belirtti. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.6 olarak duyurdu.
Özellikle Alanya ve çevre ilçelerde hissedilen sarsıntı paniğe yol açarken, Deprem Bilimci Prof. Dr. Süleyman Pampal, olayla ilgili ilk açıklamayı yaptı.
CNN TÜRK canlı yayınında konuşan deprem bilimci Prof. Dr. Süleyman Pampal, Akdeniz'de sürekli depremler olduğunu hatırlattı.