Antalya'daki depremin ardından uzmanından açıklama: O bölgeyi işaret ederek uyardı!

Antalya Körfezi'nde meydana gelen deprem, bölge halkını tedirgin etti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açıkladı ve saat 16.51'de gerçekleştiğini belirtti. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.6 olarak duyurdu.