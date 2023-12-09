Antalya'nın altı yaz, üstü kış
Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar etkili olurken kentin sahillerinde güneşlenen turistler denize girdi.
Antalya’nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, Manavgat’ta sabah etkili olan yağmurun ardından bazı turistlerin sahilde güneşlenip denize girdiği gözlendi.
Antalya'da yaylalara mevsimin ilk karı düştü. Dün öğle saatlerinde Antalya-Konya karayolu Alacabel mevkiinde başlayan kar yağışı gece saatlerinde Antalya'nın yaylalarına ulaştı.
Kaş, Elmalı ve Korkuteli ilçelerinin yüksek rakımlı yaylaları beyaza büründü.
Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, Manavgat’ta bazı turistler sahilde güneşlenip denize girdi.