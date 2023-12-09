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Antalya'nın altı yaz, üstü kış

Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar etkili olurken kentin sahillerinde güneşlenen turistler denize girdi.

Antalya'nın altı yaz, üstü kış - Sayfa 1

Antalya’nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, Manavgat’ta sabah etkili olan yağmurun ardından bazı turistlerin sahilde güneşlenip denize girdiği gözlendi.

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Antalya'nın altı yaz, üstü kış - Sayfa 2

Antalya'da yaylalara mevsimin ilk karı düştü. Dün öğle saatlerinde Antalya-Konya karayolu Alacabel mevkiinde başlayan kar yağışı gece saatlerinde Antalya'nın yaylalarına ulaştı. 

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Antalya'nın altı yaz, üstü kış - Sayfa 3

Kaş, Elmalı ve Korkuteli ilçelerinin yüksek rakımlı yaylaları beyaza büründü.

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Antalya'nın altı yaz, üstü kış - Sayfa 4

Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, Manavgat’ta bazı turistler sahilde güneşlenip denize girdi.

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