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  4. Antik kentte Roma dönemine ait kadın heykeli bulundu

Antik kentte Roma dönemine ait kadın heykeli bulundu

Uşak'taki Blaundos Antik Kentinde yapılan kazı çalışmalarında Roma dönemine ait kadın heykeli bulundu.

Antik kentte Roma dönemine ait kadın heykeli bulundu - Sayfa 1

Uşak'ın Ulubey İlçesi sınırlarında bulunan Blaundos Antik Kentinde gerçekleştirilen kazı çalışmalarında Roma dönemine ait kadın heykeli bulundu.

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Antik kentte Roma dönemine ait kadın heykeli bulundu - Sayfa 2

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 1 Temmuz'da başlatılan kazı çalışmaları kapsamında Ceres (Demeter) Tapınağının batı kısmından bir kadın heykeli gün yüzüne çıkarıldı.

 

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Antik kentte Roma dönemine ait kadın heykeli bulundu - Sayfa 3

Baş kısmı eksik olan heykel, dönemin sanat anlayışını ve kültürel birikimini yansıtan bir örnek olarak değerlendiriliyor.

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Antik kentte Roma dönemine ait kadın heykeli bulundu - Sayfa 4

Roma dönemi sanat anlayışı ve kültürel mirası hakkında ipuçları veren heykel, Uşak Müze Müdürlüğü tarafından restorasyon çalışmalarına alınarak, eski görünümüne kavuşması için titiz bir süreçten geçiriliyor.

 

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