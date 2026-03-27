APP plakalar için son 5 gün: Hangi araçlar ceza yiyecek?

Trafik Başkanı Ümit Mutlu, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamalarda standart plaka ile APP plaka arasındaki farkları net bir şekilde ortaya koydu. Aslında olay sadece estetik değil, tamamen güvenlik ve kayıt dışılığın önlenmesi üzerine kurulu. Türkiye'deki araç tescil plakalarının basımı, yetkili tek kuruluş olan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) ve bağlı şoför odaları tarafından gerçekleştiriliyor. Bunun dışındaki herhangi bir basım veya modifikasyon, plakanın geçersiz sayılmasına yol açıyor. Prattikte bu, internetten sipariş ettiğiniz veya sanayide yaptırdığınız o "güzel görünen" plakaların sizi zora sokacağı anlamına geliyor.