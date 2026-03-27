APP plakalar için son 5 gün: Hangi araçlar ceza yiyecek?
1 Nisan'da APP plaka denetimleri başlıyor. EGM Trafik Başkanı Ümit Mutlu, standart ve APP plaka arasındaki farkları anlattı. Hangi plakaların ceza yiyeceğini öğrenin.
Uzun süredir konuşulan ve araç sahiplerinin kafasında soru işaretleri yaratan APP plaka konusunda kritik dönemece girildi. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), standart dışı plakalar için tanınan sürenin 1 Nisan'da dolacağını duyurdu. Bu tarihten itibaren yollarda yapılacak denetimlerde, yönetmeliğe uygun olmayan plakayı kullanan sürücülere idari para cezası uygulanmaya başlanacak. Yani son dört güne girdik, diyebiliriz.
Peki, sizin aracınızdaki plaka gerçekten standartlara uygun mu yoksa cezai işlemle karşılaşabilir misiniz? Bu sorunun cevabı, EGM Trafik Başkanı Ümit Mutlu'nun paylaştığı teknik ayrıntılarda gizli.
Trafik Başkanı Ümit Mutlu, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamalarda standart plaka ile APP plaka arasındaki farkları net bir şekilde ortaya koydu. Aslında olay sadece estetik değil, tamamen güvenlik ve kayıt dışılığın önlenmesi üzerine kurulu. Türkiye'deki araç tescil plakalarının basımı, yetkili tek kuruluş olan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) ve bağlı şoför odaları tarafından gerçekleştiriliyor. Bunun dışındaki herhangi bir basım veya modifikasyon, plakanın geçersiz sayılmasına yol açıyor. Prattikte bu, internetten sipariş ettiğiniz veya sanayide yaptırdığınız o "güzel görünen" plakaların sizi zora sokacağı anlamına geliyor.
Mutlu'nun açıklamalarına göre, bir plakanın standartlara uygun sayılabilmesi için üzerinde mutlaka bulunması gereken dört temel güvenlik işareti var. İlk olarak, plakanın sağ alt köşesinde TŞOF'un mührü bulunmak zorunda. Bu mühür, plakanın yetkili kurum tarafından basıldığının en önemli kanıtıdır. İkinci olarak, sol tarafta, ülkemizin uluslararası simgesi olan 'TR' rumuzu, mavi zemin üzerinde yer almalı. Üçüncü güvenlik unsuru ise plakanın üzerinde bulunan hologram ve güvenlik şerididir. Son olarak, plaka yüzeyinde tekrar eden kare kutucuklar içinde ay ve yıldız ile 'TR' güvenlik işaretleri yer almaktadır.