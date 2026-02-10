  1. Ekonomim
Aracını başkasına kullandıranlar dikkat! Cezası 200.000 TL: Emniyet ve SGK’dan ortak denetim

SGK ve Emniyet’in ortak denetimleriyle ticari araç sahiplerine ağır yaptırımlar geliyor. Araç sahipleri bu kararın ardından otomobillerini arkadaşlarına emanet ederken iki kez düşünecek.

2026’da trafik kurallarına yönelik pek çok değişiklik devreye alınacak. Bunun yanı sıra aracını başkasına kullandıranları ilgilendiren önemli bir gelişme daha gündemde. 

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Emniyet Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü denetimlerde, ticari araçların sürücülerinin sigortalı olup olmadığı kontrol edilmeye başlandı. 

Sigortasız şoför çalıştırdığı tespit edilen şirketler, 5510 sayılı Kanun’un 102. maddesi kapsamında yüksek cezalarla karşı karşıya.

İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ ZORUNLU

Öyle ki işe giriş bildirgesi yapılmayan her işçi için 2 asgari ücret (66.060 TL), tekrar eden durumlarda ise 5 kat asgari ücret (198.180 TL) ceza uygulanıyor.

