Aracını başkasına kullandıranlar dikkat! Cezası 200.000 TL: Emniyet ve SGK’dan ortak denetim



İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ ZORUNLU

Öyle ki işe giriş bildirgesi yapılmayan her işçi için 2 asgari ücret (66.060 TL), tekrar eden durumlarda ise 5 kat asgari ücret (198.180 TL) ceza uygulanıyor.