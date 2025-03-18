Areda Piar'dan çarpıcı araştırma! Türkiye’nin en sevilen şerbetli tatlısı belli oldu!
Areda Piar’ın 14-17 Mart 2025 tarihleri arasında Türkiye genelinde gerçekleştirdiği Şerbetli Tatlılar Araştırması, Türk halkının en çok tercih ettiği şerbetli tatlıları ortaya koydu.
Areda Piar’ın araştırmasına göre, Ramazan ayında tatlı tüketimi gözle görülür şekilde artıyor.
Araştırmaya katılan katılımcıların %45,5’i bu dönemde şerbetli tatlıları daha fazla yediğini belirtirken, %43,4’ü tüketim alışkanlıklarında bir değişiklik olmadığını söylüyor. Tatlı tüketiminin azaldığını ifade edenlerin oranı ise yalnızca %11,1. oldu.
Araştırma sonuçlarına göre, katılımcıların %66,3’ü şerbetli tatlılarını pastane veya tatlıcılardan satın almayı tercih ediyor. %28,5’i evde kendi tatlısını yaparken, restoran ve kafelerde tüketenlerin oranı %3,5’te kalıyor. Marketlerden hazır paketli tatlı alanların oranı ise sadece %1,7.
Tatlı alırken tüketicilerin en çok önem verdiği kriter yüzde 44,8 ile lezzet oluyor. Doğal ve katkısız içerik yüzde 37,4 ile bir diğer önemli faktör olarak öne çıkıyor.