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  4. ​Areda Piar'dan çarpıcı araştırma! Türkiye’nin en sevilen şerbetli tatlısı belli oldu!

​Areda Piar'dan çarpıcı araştırma! Türkiye’nin en sevilen şerbetli tatlısı belli oldu!

Areda Piar’ın 14-17 Mart 2025 tarihleri arasında Türkiye genelinde gerçekleştirdiği Şerbetli Tatlılar Araştırması, Türk halkının en çok tercih ettiği şerbetli tatlıları ortaya koydu.

​Areda Piar'dan çarpıcı araştırma! Türkiye’nin en sevilen şerbetli tatlısı belli oldu! - Sayfa 1

Areda Piar’ın araştırmasına göre, Ramazan ayında tatlı tüketimi gözle görülür şekilde artıyor.

Araştırmaya katılan katılımcıların %45,5’i bu dönemde şerbetli tatlıları daha fazla yediğini belirtirken, %43,4’ü tüketim alışkanlıklarında bir değişiklik olmadığını söylüyor. Tatlı tüketiminin azaldığını ifade edenlerin oranı ise yalnızca %11,1. oldu.

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​Areda Piar'dan çarpıcı araştırma! Türkiye’nin en sevilen şerbetli tatlısı belli oldu! - Sayfa 2

Araştırma sonuçlarına göre, katılımcıların %66,3’ü şerbetli tatlılarını pastane veya tatlıcılardan satın almayı tercih ediyor. %28,5’i evde kendi tatlısını yaparken, restoran ve kafelerde tüketenlerin oranı %3,5’te kalıyor. Marketlerden hazır paketli tatlı alanların oranı ise sadece %1,7.

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​Areda Piar'dan çarpıcı araştırma! Türkiye’nin en sevilen şerbetli tatlısı belli oldu! - Sayfa 3

Tatlı alırken tüketicilerin en çok önem verdiği kriter yüzde 44,8 ile lezzet oluyor. Doğal ve katkısız içerik yüzde 37,4 ile bir diğer önemli faktör olarak öne çıkıyor.

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​Areda Piar'dan çarpıcı araştırma! Türkiye’nin en sevilen şerbetli tatlısı belli oldu! - Sayfa 4

Üretim hijyeni yüzde 7,5 ile üçüncü sırada yer alırken, marka bilinirliği yüzde 5,2, fiyat yüzde 4,5 ve ambalaj-sunum yüzde 0,7.

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