'Artçı sarsıntılar obruk oluşumunu tetikledi' 6 Şubat'ın etkisiyle Konya ve Niğde'de de depremler olduğunu belirten AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Tatar, "Özellikle depremin etkilediği alanlar içerisinde kalan bölgelerde yine obruk oluşumları var. Dolayısıyla bu oluşumlarda doğrudan etkisi olmasa bile en azından şu son 6-7 ayda oluşan obruklarda artçı sarsıntıların etkisinin olduğunu söylemek mümkün." dedi.

Konya'da düzenlenen "Obruk Alanlarının Tespit Edilmesi Projesi Sonuç Tanıtım Toplantısı"na katılmak üzere kente gelen Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, obrukların takip edilmesi gereken bir afet olduğunu söyledi. 1 | 8

Obrukların, deprem gibi ne zaman, nerede, ne şekilde olacağının bilinmediğini ancak bazı jeofizik yöntemleriyle obrukların oluşumu öncesinde bir afete dönüşmeden takip edilebildiğini anlatan Tatar, obrukların en çok Konya'yı etkileyen afetlerden olduğunu bildirdi. 2 | 8

Tatar, risk azaltma anlamında bir, hatta birkaç adım öteye gidilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu anlamda tehlike haritalarının oluşturulması, arkasından risk haritalarının hazırlanması son derece önem taşıyor. Özellikle bu tür jeolojik tehlikelerin imar planlarına işlenmesi son derece önemli." diye konuştu. 3 | 8