Artvin'de düşen kayalar evleri ezdi
Artvin'in Yusufeli ilçesinde, kontrollü patlatma esnasında yamaçtan kopan kayaların iki boş evi yerle bir etti.
Yusufeli Barajı ve HES projesi nedeniyle sular altında kalacak Meşecik köyünün taşınacağı yeni yerleşim yerinin üst tarafında bulunan yamaçtaki heyelanlı alanı temizleme çalışmasında kontrollü patlatma yapıldı.
Patlatma nedeniyle yamaçtan kopan büyük kaya kütleleri yuvarlanarak yeni yerleşim yerindeki boş olan iki eve çaptı. Mehmet ve Tevfik Yıldırım'a ait evlerde maddi hasar meydana geldi.
Yaşanan olay sonrası bölgede kayaların kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Toplam 35 haneden oluşan Meşecik köyünün taşınma sürecinin henüz başlamadığı belirtildi.