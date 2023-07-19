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Asboğa Gölü 8 metre çekildi

Göçmen kuşlara ev sahipliği yapan Asboğa Gölü yaklaşık 8 metre çekildi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde göçmen kuşlara ev sahipliği yapan Asboğa Gölü, yaklaşık 8 metre çekildi.

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İlçe merkezine 11 kilometre uzaklıkta bulunan 2007 rakımdaki göl, 13 bin 800 metrekarelik alanda bulunuyor.

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Ördek, angut, balıkçıl gibi birçok kuşa ev sahipliği yapan gölde, sıcaklıkların etkisiyle yaklaşık 8 metre çekilme yaşandı.

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Sarıkamış Liseliler Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı Başkanı Dağlar Özügüç, Asboğa Gölü'nün bölge için çok kıymetli olduğunu söyledi.

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