Asboğa Gölü 8 metre çekildi
Göçmen kuşlara ev sahipliği yapan Asboğa Gölü yaklaşık 8 metre çekildi.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde göçmen kuşlara ev sahipliği yapan Asboğa Gölü, yaklaşık 8 metre çekildi.
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İlçe merkezine 11 kilometre uzaklıkta bulunan 2007 rakımdaki göl, 13 bin 800 metrekarelik alanda bulunuyor.
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Ördek, angut, balıkçıl gibi birçok kuşa ev sahipliği yapan gölde, sıcaklıkların etkisiyle yaklaşık 8 metre çekilme yaşandı.
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Sarıkamış Liseliler Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı Başkanı Dağlar Özügüç, Asboğa Gölü'nün bölge için çok kıymetli olduğunu söyledi.
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