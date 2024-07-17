Aşı krizi kapıda mı? Bakanlıktan hekimlere ‘idareli kullanın’ uyarısı
İl sağlık müdürlükleri tarafından aile hekimliklerine gönderilen yazıda, aile sağlığı merkezlerine yeterli sayıda aşı dağıtılamayacağı ve aşıların dikkatli kullanılması gerektiği belirtildi. Söz konusu gelişme, akıllara 'Aşı krizi kapıda mı?' sorusunu getirdi...
İl sağlık müdürlükleri tarafından aile hekimliklerine gönderilen yazıda “Hepatit B aşısı başta olmak üzere bazı aşılarda sıkıntıya girileceği, aile sağlığı merkezlerine yeterli sayıda aşı dağıtılamayacağı ve aşıların dikkatli kullanılması gerektiği” belirtildi.
Hekimlerden planlamalarını buna göre yapmaları, önceliği bebeklere vermeleri istendi.
Ayrıca ağustosta da beşli aşı (tetanoz, difteri, boğmaca, çocuk felci ve haemophilus influenza kombine aşısı) ve KKK’de (kızamık, kızamıkçık, kabakulak aşısı) aynı sorunun yaşanabileceği de iletildi.
Konuya ilişkin konuşan Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu (TTB-AHEK) Başkanı Emrah Kırımlı, “Bize aşı eksiği resmi olarak bildirilmiyor. Biz haftanın bir günü aşıları alıyoruz. O gün gelmezse aşı olmadığını anlıyoruz” dedi.