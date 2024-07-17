Aşı krizi kapıda mı? Bakanlıktan hekimlere ‘idareli kullanın’ uyarısı

İl sağlık müdürlükleri tarafından aile hekimliklerine gönderilen yazıda “Hepatit B aşısı başta olmak üzere bazı aşılarda sıkıntıya girileceği, aile sağlığı merkezlerine yeterli sayıda aşı dağıtılamayacağı ve aşıların dikkatli kullanılması gerektiği” belirtildi.