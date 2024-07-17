  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Aşı krizi kapıda mı? Bakanlıktan hekimlere ‘idareli kullanın’ uyarısı

Aşı krizi kapıda mı? Bakanlıktan hekimlere ‘idareli kullanın’ uyarısı

İl sağlık müdürlükleri tarafından aile hekimliklerine gönderilen yazıda, aile sağlığı merkezlerine yeterli sayıda aşı dağıtılamayacağı ve aşıların dikkatli kullanılması gerektiği belirtildi. Söz konusu gelişme, akıllara 'Aşı krizi kapıda mı?' sorusunu getirdi...

Aşı krizi kapıda mı? Bakanlıktan hekimlere ‘idareli kullanın’ uyarısı - Sayfa 1

İl sağlık müdürlükleri tarafından aile hekimliklerine gönderilen yazıda “Hepatit B aşısı başta olmak üzere bazı aşılarda sıkıntıya girileceği, aile sağlığı merkezlerine yeterli sayıda aşı dağıtılamayacağı ve aşıların dikkatli kullanılması gerektiği” belirtildi. 

1 | 9
Aşı krizi kapıda mı? Bakanlıktan hekimlere ‘idareli kullanın’ uyarısı - Sayfa 2

Hekimlerden planlamalarını buna göre yapmaları, önceliği bebeklere vermeleri istendi.

2 | 9
Aşı krizi kapıda mı? Bakanlıktan hekimlere ‘idareli kullanın’ uyarısı - Sayfa 3

Ayrıca ağustosta da beşli aşı (tetanoz, difteri, boğmaca, çocuk felci ve haemophilus influenza kombine aşısı) ve KKK’de (kızamık, kızamıkçık, kabakulak aşısı) aynı sorunun yaşanabileceği de iletildi. 

3 | 9
Aşı krizi kapıda mı? Bakanlıktan hekimlere ‘idareli kullanın’ uyarısı - Sayfa 4

Konuya ilişkin konuşan Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu (TTB-AHEK) Başkanı Emrah Kırımlı, “Bize aşı eksiği resmi olarak bildirilmiyor. Biz haftanın bir günü aşıları alıyoruz. O gün gelmezse aşı olmadığını anlıyoruz” dedi. 

4 | 9