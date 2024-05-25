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Asi Nehri'nin üstünü kapladı, boyları bir metreyi buluyor

Hatay’da görünümüyle dikkat çeken ve boyları 1 metreyi bulan su sümbülleri, Asi Nehri’nin üzerini kaplayarak adeta nehri görülmez hale getirdi.

Asi Nehri'nin üstünü kapladı, boyları bir metreyi buluyor - Sayfa 1

Lübnan’da doğan ve Suriye sınırını aşarak Türkiye’ye ulaşan Asi Nehri’nin Hatay’daki bölümünü kısım kısım su sümbülleri kaplamaya başladı.

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Asi Nehri'nin üstünü kapladı, boyları bir metreyi buluyor - Sayfa 2

Su sümbülleri, Asi Nehri’nin Reyhanlı ilçesinden geçtiği kısmında adeta nehri görülmez hale getirdi.

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Asi Nehri'nin üstünü kapladı, boyları bir metreyi buluyor - Sayfa 3

Ters akmasıyla bilinen Asi Nehri’nin üzerinde dikkat çekici bir görüntü oluşturan su sümbüllerinin suyun oksijen ve ışık almasını engellediği için balıkların ve diğer su canlılarının ölümüne neden olduğu biliniyor.

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Asi Nehri'nin üstünü kapladı, boyları bir metreyi buluyor - Sayfa 4

İstilacı su sümbüllerinin su çekme oranının fazla olmasının tarımsal sulamaya da zarar verdiği biliniyor.

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