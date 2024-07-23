Aşırı sıcaklar İstanbul'daki barajları nasıl etkiledi? Uzmanlardan buharlaşma uyarısı
Bu yaz rekor sıcaklık ve nemin yaşandığı İstanbul'da artan buharlaşma baraj doluluk oranlarına nasıl yansıdı? İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 61.03 olarak ölçüldü. Meteoroloji Mühendisi Dr. Öğr. Üyesi Güven Özdemir, afet ölçeğinde sıcak havalar yaşandığını belirterek, "Sıcaklarla birlikte buharlaşma hat safhada, su yüzeyindeki buharlaşmadan dolayı ve su kullanımının artmasından dolayı barajlardaki su miktarı azalıyor.” uyarısında bulundu.
İstanbul’da ve ülke genelinde yüksek sıcaklar etkili olurken, uzmanlar aşırı sıcaklar ve yüksek neme karşı uyarıyor.
Sabah saat 10.00 ile akşam 17.00 saatleri arasında mümkün oldukça dışarı çıkılmaması gerektiğine dikkat çekiliyor.
İstanbul Aydın Üniversitesi’nden Meteoroloji Mühendisi, Dr. Öğr. Üyesi Güven Özdemir, buharlaşma ve barajlardaki son duruma ilişkin konuştu. Öte yandan bugün itibariyle İstanbul’un barajlarındaki genel doluluk oranı yüzde 61.03 olarak ölçüldü.
Ömerli Barajı yüzde 67.42, Darlık Barajı yüzde 62.41, Elmalı Barajı yüzde 63.6, Terkos Barajı yüzde 74.07, Alibey Barajı yüzde 29.98, Büyükçekmece Barajı yüzde 57.67, Sazlıdere Barajı yüzde 54.4, Kazandere Barajı yüzde 33.51, Istrancalar Barajı yüzde 38.52, Pabuçdere Barajı’ndaki doluluk ise yüzde 43.48 olarak ölçüldü.