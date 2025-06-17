Asker sayıları açıklandı: Türkiye hangi devleri geride bıraktı? İran ve İsrail herkesi şaşırttı!

Türkiye ve diğer bölge ülkeleri de aktif asker sayıları ve askeri kapasiteleriyle bölgesel dengelerde kritik roller üstleniyor. Küresel ölçekte ise, büyük orduların yanı sıra teknolojik gelişmeler ve stratejik işbirlikleri askeri güç dengesini şekillendiriyor.

Aktif asker sayısı, sadece nicelikle değil, aynı zamanda modern savaş koşullarına uygun hazırlık ve kapasiteyle birlikte değerlendirilmesi gereken hayati bir unsur olarak öne çıkıyor.

İşte en fazla askere sahip ülkeler...