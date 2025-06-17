Asker sayıları açıklandı: Türkiye hangi devleri geride bıraktı? İran ve İsrail herkesi şaşırttı!
İsrail ile İran arasındaki savaş beşinci gününü geride bırakırken, dünya yeniden savaş gündemine odaklandı. Global Firepower verilerine göre ülkelerin aktif asker sayıları belli oldu. Türkiye’nin listedeki yeri dikkatleri çekti.
2025 yılında aktif askeri personel sayıları, ülkelerin savunma kapasitesini anlamak için önemli bir gösterge olmaya devam ediyor. Bölgesel gerilimlerin yoğun olduğu Ortadoğu’da, özellikle İran ve İsrail arasındaki çatışma dünya gündeminde önemli bir yer tutuyor ve bölgedeki güvenlik ortamını sürekli hareketli kılıyor.
Türkiye ve diğer bölge ülkeleri de aktif asker sayıları ve askeri kapasiteleriyle bölgesel dengelerde kritik roller üstleniyor. Küresel ölçekte ise, büyük orduların yanı sıra teknolojik gelişmeler ve stratejik işbirlikleri askeri güç dengesini şekillendiriyor.
Aktif asker sayısı, sadece nicelikle değil, aynı zamanda modern savaş koşullarına uygun hazırlık ve kapasiteyle birlikte değerlendirilmesi gereken hayati bir unsur olarak öne çıkıyor.
İşte en fazla askere sahip ülkeler...