"Atatürk'ün mahallesi"ndeki anı müzesini 10 yılda 620 bin kişi ziyaret etti

Atatürk Anı Müzesi Sorumlusu Sema Çelik, müzenin sevilerek ziyaret edildiğini söyledi.

Gazianteplilerin Atatürk'e sevgisinin gösterilmesi için müzenin oluşturulduğunu anlatan Çelik, şöyle konuştu:

"O zaman bazı yerli aileler eşyalarını saklamışlar. Ziyarette kullandığı eşyalar duruyor. 19 Mayıs 2014'te bağış yoluyla hizmete açılmış bir müze. Konukoğlu ailesi tarafından konak bağışlanmış diğer aileler tarafından da ellerinde ne varsa verilmiş ve müzede sergileniyor. 620 bin civarında bir ziyaretçimiz var. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve özel tarihlerde ziyaret edilen bir müzeyiz. Hem gruplarımız oluyor hem de programlarımız oluyor. Hafta içi tüm okullardan bütün öğrenciler geliyorlar. 10 Kasım haftası günlük 1500 civarında ziyaretçimiz oluyor."