Atatürk'ün TBMM ziyaretine ilişkin görüntüler paylaşıldı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ziyaretinden görüntüleri paylaştı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Bakan Ersoy'un paylaştığı görüntüler, Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gerçekleştirdiği ziyaretten görüntüleri içeriyor.
Ersoy, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Yıl 1922... BüyükZafer’in hemen ardından TBMM'de yaşanan zafer coşkusu...
Aziz milletimizin büyük zaferi sonrasında Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisine ziyaretinden günümüze yansıyan nadir görüntüleri paylaşıyoruz.