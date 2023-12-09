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  4. Atıl durumdaydı: Tır dorsesi, Gezici Afet Koordinasyon Merkezi oldu

Atıl durumdaydı: Tır dorsesi, Gezici Afet Koordinasyon Merkezi oldu

Atıl durumdaki tır dorsesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından "Gezici Afet Koordinasyon Merkezi"ne dönüştürüldü.

Atıl durumdaydı: Tır dorsesi, Gezici Afet Koordinasyon Merkezi oldu - Sayfa 1

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), afet bölgelerine daha etkin ve hızlı müdahale etmek amacıyla atıl durumdaki tır dorsesini "Gezici Afet Koordinasyon Merkezi"ne dönüştürdü.

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Atıl durumdaydı: Tır dorsesi, Gezici Afet Koordinasyon Merkezi oldu - Sayfa 2

ABB'den yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı atölyesinde başlatılan çalışma 12 personelle 60 günde tamamlandı.

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Atıl durumdaydı: Tır dorsesi, Gezici Afet Koordinasyon Merkezi oldu - Sayfa 3

"Gezici Afet Koordinasyon Merkezi", üstü açıldığında 25 kişilik konaklama alanı, yan bölmeleri açıldığında 25 metrekare toplantı salonu ve dinlenme alanlarıyla hizmet verebiliyor.

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Atıl durumdaydı: Tır dorsesi, Gezici Afet Koordinasyon Merkezi oldu - Sayfa 4

Tır içerisinde oluşturulan depolama alanlarında afet durumunda kullanılacak itfaiye ve arama kurtarma ekipmanları, arka ve yan cephelerde bilgilendirme ekranları, cepheye yerleştirilen bölmelerde ise yemek servis alanları yer alıyor.

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